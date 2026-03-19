El reclamo de Vladdy Jr.: ¿Por qué el Clásico Mundial no usó árbitros robot?

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Vladímir Guerrero Jr. no oculta su frustración. El inicialista de los Toronto Blue Jays sigue procesando la amarga eliminación de la República Dominicana en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol (CMB), luego de que una polémica decisión arbitral sentenciara el encuentro del domingo contra Estados Unidos.

Para "Vladdy", la solución era clara: el torneo debió implementar el sistema de Zona de Strike Automatizada (ABS), más conocido como "árbitros robots", que la MLB ha adoptado oficialmente para esta temporada 2026. Sin embargo, el sistema no se utilizó en el certamen internacional debido a que varios de los estadios anfitriones fuera de Estados Unidos carecían de la infraestructura técnica necesaria, como cámaras de alta precisión y radares.

"Esto es béisbol. Diré esto: si vamos a usar el ABS este año en la temporada regular, ¿por qué no usarlo en el Clásico Mundial?", cuestionó Guerrero el miércoles tras reincorporarse al campamento de primavera de los Blue Jays. "Todos lo sabían. (El árbitro) pensó que era strike, es humano. Pero todos los que lo vieron sabían lo que realmente pasó", sentenció el pelotero según declaraciones recogidas por Arden Zwelling de Sportsnet.

La jugada del escándalo

El camino de la República Dominicana hacia la final se cortó de forma abrupta cuando el cerrador Mason Miller ponchó a Geraldo Perdomo con un lanzamiento en cuenta completa (3-2) que, según las repeticiones televisivas, estuvo notablemente fuera de la zona de strike.

El contexto no podía ser más dramático: los dominicanos tenían la carrera del empate en la tercera base. De haberse cantado la bola correctamente, Perdomo habría negociado el boleto y el turno siguiente habría sido para Fernando Tatis Jr., quien habría tenido la oportunidad de vestirse de héroe con la carrera de la victoria en circulación.

Una racha histórica que no se detiene

A pesar del sabor amargo del resultado colectivo, Guerrero Jr. confirmó que sigue en el mejor momento de su carrera. Tras liderar a los Blue Jays hasta la Serie Mundial de 2025, el estelar de 27 años mantuvo el madero encendido en el CMB, bateando para un astronómico .444 (de 18-8) con dos cuadrangulares y ocho carreras impulsadas.

La estrella dominicana reconoció que este nivel de competencia le sirve de combustible para la campaña que está por iniciar, aunque con matices:

"En cierto modo ayuda, sí. Pero jugar un torneo corto como el Clásico no te da margen para trabajar en detalles técnicos. Cuando juegas por tu país, no hay tiempo para ajustes, solo sales a competir. Aun así, creo que me da un buen impulso para la temporada".

El cierre de una era

Mientras los dominicanos regresan a sus respectivos campamentos de Grandes Ligas con la sensación de una tarea inconclusa, el mundo del béisbol ya tiene un nuevo monarca. Venezuela conquistó su primer título del CMB el pasado martes, cerrando una edición que, a pesar de las polémicas arbitrales, será recordada como la más emocionante y vista en la historia del torneo.