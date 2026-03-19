Creadores de contenido venezolanos habrían sido detenidos por “violar” las leyes

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Las rifas en redes sociales se han convertido en uno de los métodos más populares entre creadores de contenido para generar ingresos en los últimos años. Con dinámicas sencillas, promesas de premios llamativos y una audiencia masiva, este modelo creció rápidamente, hasta ahora.

Los nombres de Yeimmy Rodríguez, Brayan Lucena y Cruzangelo Pasquale han comenzado a sonar con fuerza luego de que distintos medios reportaran que estarían detenidos y bajo investigación por este tipo de actividades.

El tema tomó mayor relevancia tras la intervención de la Comisión Nacional de Loterías (CONALOT), que recientemente estableció nuevas normas para regular este formato digital, generando incertidumbre en toda la comunidad de influencers.

¿Cómo funcionan estas rifas digitales?

El esquema que utilizan muchos creadores es relativamente similar. A través de plataformas como Instagram o TikTok, anuncian rifas de alto atractivo como vehículos, dinero en efectivo, teléfonos, motos o incluso viviendas.

Para participar, los usuarios deben comprar boletos digitales, generalmente a bajo costo, mediante transferencias, pagos móviles o divisas. Cada compra equivale a uno o varios números dentro del sorteo.

Una vez vendida cierta cantidad de boletos, el influencer realiza un sorteo en vivo o publica los resultados, prometiendo transparencia en el proceso.

Detenciones en paralelo

Uno de los casos que más ha llamado la atención es el de Brayan Lucena. Según el creador de contenido José Pérez, el influencer habría sido arrestado en su propia residencia por funcionarios del Sebin.

A esto se suman versiones de vecinos que aseguran que su estilo de vida cambió de forma repentina, lo que generó sospechas sobre el origen de sus ingresos.

Por su parte, no se conoce mayores detalles de la presunta captura de Rodríguez, quien ha rifado hasta apartamentos de lujo. De igual forma, se desconoce el paradero de Cruzangelo.

CONALOT pone freno

La intervención de la CONALOT marca un antes y un después en este fenómeno. Las nuevas disposiciones buscan regular las rifas digitales que, hasta ahora, operaban en una zona gris legal.

Entre los puntos más relevantes, se encuentra la exigencia de permisos formales, controles sobre los premios ofrecidos y mayor transparencia en los procesos de selección de ganadores.

Como consecuencia inmediata, Lucena y Pasquale han decidido cancelar o posponer sus sorteos hasta entender con claridad el alcance de estas normas y evitar posibles sanciones.