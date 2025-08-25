El influencer Brayan Lucena habla de su impacto en redes sociales y hace frente a las críticas (+Entrevista)

Suscríbete a nuestros canales

En una conversación con el equipo de Meridiano, el influencer y fotógrafo profesional, Brayan Lucena, no se guardó nada y contó todo sobre cómo ha sido para él este año de éxito en el que ha tomado más popularidad en redes sociales.

“Estoy en el tema de las redes viviendo mi sueño, cumpliendo las cosas que en algún momento llegué a imaginar”, expresó el oriundo de Acarigua, quien inició en las plataformas digitales con un video desde su carro.

Desde entonces, Lucena no solo se ha limitado a sus icónicos clips frente al volante, sino también ha logrado unirse a otros proyectos interesantes.

Brayan Lucena evoluciona en el mundo digital

Además de tocar temas de interés e incluso entretener a su público con los divertidos videos junto a su hermana, el joven también tuvo participación en la popular serie “Qlq Este Liceo”, la cual está revolucionando todas las plataformas digitales.

“El tema de hacer colaboraciones como ‘Qlq Este Liceo’ a mí por lo menos me gustó muchísimo compartir con ellos, con todo el elenco, porque son creadores que también están soñando y saliendo adelante que es lo importante”, expresó.

Las críticas a Brayan Lucena

Su irreverente personalidad y la determinación que tiene al momento de pronunciarse en redes sociales, han hecho que el creador de contenido alcance un éxito importante, sin embargo, no se ha escapado de las críticas.

Aunque afirma que, venía preparado para enfrentarse a este tipo de situaciones, no pudo ocultar que, ha tenido momentos en los que no ha sabido como manejar la crudeza del público y, se ha limitado a que su trabajo hable por él.

Para conocer más de lo que dijo Brayan, dale click al video y disfruta de esta interesante entrevista.