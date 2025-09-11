Fernando Carrillo: La verdad detrás del "arresto" del actor en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

En las plataformas digitales corre un vídeo del actor y cantante venezolano Fernando Carrillo siendo detenido, por un grupo de hombres encapuchados ingresándolo a una patrulla. En el clip aparece el artista de 59 años, muy elegante y caminando tranquilo.

El clip ha generado múltiples opiniones y especulaciones sobre si el recordado protagonista de las novelas “Abigail” y “Rosalinda”, habría realizado algún delito.

¿Una confusión?

Tras el revuelo que se ha armado en las plataformas digitales y redes sociales, el reconocido medio La Patilla, ha escrito en un artículo que no es un arresto verdadero en contra del artista, sino la grabación de una producción que se encuentra realizando en la gran Caracas.

“Fuentes cercanas aseguran que es un proyecto audiovisual en el que Fernando actúa y ejerce como director”, escribieron sobre la situación que genera confusión en las redes sociales, en especial en X.