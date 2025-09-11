Farándula

Fernando Carrillo: La verdad detrás del "arresto" del actor en Caracas

El medio La Patilla ha informado sobre la delicada situación del criollo 

Por Elvis González
Miércoles, 10 de septiembre de 2025 a las 08:59 pm
Fernando Carrillo: La verdad detrás del "arresto" del actor en Caracas
Fernando Carrillo / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

En las plataformas digitales corre un vídeo del actor y cantante venezolano Fernando Carrillo siendo detenido, por un grupo de hombres encapuchados ingresándolo a una patrulla. En el clip aparece el artista de 59 años, muy elegante y caminando tranquilo.

El clip ha generado múltiples opiniones y especulaciones sobre si el recordado protagonista de las novelas “Abigail” y “Rosalinda”, habría realizado algún delito.

¿Una confusión?

Tras el revuelo que se ha armado en las plataformas digitales y redes sociales, el reconocido medio La Patilla, ha escrito en un artículo que no es un arresto verdadero en contra del artista, sino la grabación de una producción que se encuentra realizando en la gran Caracas.

“Fuentes cercanas aseguran que es un proyecto audiovisual en el que Fernando actúa y ejerce como director”, escribieron sobre la situación que genera confusión en las redes sociales, en especial en X.

 

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Carlos Correa Ketel Marte
Miércoles 10 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula