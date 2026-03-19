El purasangre inspirado en José Luis Rodríguez que apunta al Kentucky Derby

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El mundo del hipismo da para todo. Para poder competir, cada purasangre debe portar un nombre que cumpla con los reglamentos de los Registros Genealógicos (Stud Book). Desde que Inglaterra creara el primero en 1791, la creatividad no ha tenido límites: figuras históricas, ciudades, películas y artistas han servido de inspiración para "bautizar" a los ejemplares.

En la hípica de Estados Unidos, un potro de tres años acapara titulares no solo por su talento, sino por su nombre inspirado en el legendario cantante venezolano José Luis Rodríguez. A sus 83 años, el artista no solo es un ícono de la música venezolana, sino una figura de alcance continental cuya estampa ha llegado ahora a las pistas de arena.

La conexión entre el escenario y el establo

El periodista Tom Pedulla, del medio Paulick Report, entrevistó recientemente a Gustavo Delgado Jr., asistente e hijo del reconocido entrenador zuliano Gustavo Delgado Socorro. En la charla, se reveló el origen del nombre del ejemplar que entrena su padre.

“Así es como llamamos a mi padre: el ‘Puma’ original era un cantante famoso. Tienen un peinado parecido; mi padre es algo así como un donjuán... bueno, de aquella época”, comentó jocosamente Delgado Jr. al explicar el vínculo estético entre el trainer y el artista.

The Puma: Rumbo al Kentucky Derby

El ejemplar, llamado apropiadamente The Puma, demostró que tiene tanto ritmo exitoso como su homónimo al ganar a inicios de marzo el Tampa Bay Derby (G3). Esta victoria le otorgó 50 puntos vitales en la ruta al Kentucky Derby (G1), colocándolo firmemente en la lucha por un puesto dentro del selecto Top 20 que podrá participar en la "Carrera de las Rosas".

El parecido en la cabellera de Gustavo Delgado Socorro con la de José Luis Rodríguez fue el detonante de este nombre. Así lo confirmó Ramiro Restrepo, copropietario del potro, quien definió al entrenador como el "doppelgänger" (doble) de la leyenda musical.

Desde sus inicios con la Billo’s Caracas Boys hasta éxitos mundiales como "Dueño de nada", "Pavo Real" o "Voy a perder la cabeza por tu amor", la voz de El Puma ha marcado generaciones. Ahora, su legado musical es homenajeado con un purasangre que busca hacer historia en el hipismo estadounidense. Gustavo Delgado ganó el Kentucky Derby (G1) en 2023 con Mage, montado por su paisano Javier Castellano.