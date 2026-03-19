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Clara Vegas se arrepiente por explotar en redes sociales: “Las críticas me afectaron”

La Miss Venezuela 2025 fue fuertemente criticada por su oratoria y soltó tremenda palabrota en una transmisión en vivo

Por

Kleimar Reina
Jueves, 19 de marzo de 2026 a las 02:09 pm
Clara Vegas se arrepiente por explotar en redes sociales: “Las críticas me afectaron”
Clara Vegas, Miss Venezuela 2025 / Cortesía
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La Miss Venezuela 2025, Clara Vegas continúa siendo noticia, esta vez por fuertes críticas hacia su oratoria que desató una reacción poco favorable para la reina. Sin embargo, se disculpó con todos sus seguidores por explotar en redes sociales.

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Vegas ha sido señalada por su “falta de oratoria”, a raíz de esto se hizo viral en rede sociales un análisis de Layla Peña, locutora y profesora de oratoria sobre su forma de hablar en público y lo que debe corregir en su camino al Miss Universo.

Las criticas no cesaron y la Miss Venezuela enfurecida se las cantó a todos sus detractores. A pesar que mucho apoyaron su defensa, una palabrota fue la gota que derramó el vaso, señalando a Clara como la “antimiss”.

La palabrota de Clara Vegas

En una transmisión en vivo confesó su frustración por los comentarios de su haters, quienes aseguran no tomarse las cosas en serio. “Esto es para la gente que sigue con un cohete en el cu*l0. No todo se tiene que mostrar por las redes sociales, pero hay gente que me está comentando como si esto fuera un chiste para mí”, puntualizó.

Aunque defendió su personalidad explosividad y sin filtro en las plataformas digitales, usuarios en redes sociales la acribillaron por su actitud y la palabrota que soltó.

Miss Venezuela se disculpa

Clara Vegas pidió perdón por sus declaraciones, asumiendo su error al expresarse sin ver las consecuencias de sus palabras. Además, afirmó que su reacción no representa la institución que lleva décadas preparando reinas de belleza.

“Por un momento me dejé llevar por mis emociones y reaccioné de una forma que no me representa ni a mí, ni a la Organización Miss Venezuela, ni a nuestro país. Soy humana, las críticas me afectaron y usé las palabras incorrectas para expresar lo que sentía”, escribió en su cuenta de TikTok.

Agradeció a quienes la siguen apoyando y alentando a ser mejor. Asimismo, reafirmó su compromiso para continuar formándose para representar a Venezuela en el Miss Universo 2026.

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