Caso Canserbero: Denuncia traslado sin aviso previo de los hermanos Améstica

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Claudia Améstica denunció en un video de Instagram que su padre Guillermo Améstica, y su tía, Natalia, fueron sacados de su centro de reclusión formal, sin una autorización previa.

Caso de los hermanos Améstica

Los hermanos son acusados de la muerte del rapero venezolano Tirone González, mejor conocido como Canserbero, y del productor Carlos Molnar.

Fue el 19 de enero de 2015, que la muerte de González conmocionó al mundo del rap venezolano, conociéndose en aquel momento que el artista de 26 años había matado a su amigo Carlos, y luego saltó por la ventana de su casa.

Sin embargo, en el año 2023 Natalia, quien había sido la mánager de Canserbero, confesó en un video que ella le había quitado la vida. La justicia venezolana dictó una condena de 25 años para ambos.

Piden conocer paradero de los hermanos

Natalia y Guillermo, de nuevo son foco en los medios de comunicaciones tras un video de Claudia, aseverando que ambos fueron sacados de sus centros de reclusión.

“Posiblemente mi padre fue llevado al Centro Penitenciario Yare III y mi tía a las Crisálidas. No tenemos certeza de su paradero actual, nos enteramos después de ocurrido el traslado. Yo me pregunto quién autorizó el traslado, bajo qué orden”, expresó Claudia.

En este sentido, notificó al público que ambos hermanos no tienen defensa e hizo un llamado a las autoridades en colocar un abogado lo más pronto posible, que pueda velar por su bienestar.

Sin respuesta para Chile

Finalizó, informando que el expediente de ambos hermanos está bajo el Tribunal Supremo de Justicia, que según imposibilita a la jueza Angelimar Carmona, velar por las condiciones de reclusión para ambos, que son ciudadanos chilenos.

"Exijo confirmación de ambos, ellos son ciudadanos chilenos, detenidos en Venezuela desde hace más de dos años. No tienen defensa, sin paradero confirmado y con el estado chileno sin respuestas concretas. Cuántos más tiene que pasar para que Chile proteja a sus nacionales", destacó.