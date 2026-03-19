Flavien Prat por una gran jornada este sábado en Fair Grounds

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El estelar jinete Flavien Prat, referente del circuito estadounidense, será el gran protagonista este sábado 21 de marzo de 2026 en Fair Grounds. Durante la cartelera del Louisiana Derby, Prat buscará la victoria en cinco de las pruebas selectivas más lucrativas de la temporada.

A continuación, los cinco Stakes clave en su agenda:

1. TwinSpires.com Louisiana Derby (Grado 2) $1.000.000

Ejemplar: Emerging Market.

Emerging Market. Entrenador: Chad Brown.

Chad Brown. Detalles: Prat guiará a este potro (puesto 9) en los 1 3/16 millas, buscando los 100 puntos que sellarían su pase directo al Kentucky Derby.

2. New Orleans Classic (Grado 2) $500.000

Ejemplar: Life and Times.

Life and Times. Superficie: Arena.

Arena. Detalles: En esta importante prueba para ejemplares maduros sobre 1 1/8 millas, Prat llevará las riendas de Life and Times, quien llega como uno de los favoritos tras sus recientes actuaciones en el circuito de Florida.

3. Muniz Memorial Classic (Grado 2) $300.000

Ejemplar: Program Trading.

Program Trading. Superficie: Grama (1. 1/8 mile)

Grama (1. 1/8 mile) Detalles: Prat se reencuentra con el experto gramero Program Trading en esta carrera de $300,000. La dupla es especialista en remates cortos y efectivos en la recta final de New Orleans.

4. Fasig-Tipton Fair Grounds Oaks (Grado 2) $400.000

Ejemplar: Life of Joy.

Life of Joy. Distancia: 1 1/16 millas.

1 1/16 millas. Detalles: Una carrera fundamental para las potrancas de tres años. Prat buscará dominar el ritmo de competencia para asegurar el cupo al Kentucky Oaks.

La quinta de las selectivas del sábado no será de grado, pero se disputará en la sexta competencia del programa, donde se realizará el Tom Bemson Memorial Stakes de $150.000, en distancia de 2.000 metros, en dicha competencia, el látigo francés montará al purasangre Gavea (GER)