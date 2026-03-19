Hinava: Este es el detalle del retiro de este ejemplar en la primera carrera de la R07

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La cartelera hípica nacional retoma su curso este sábado 21 de marzo con la celebración de la séptima reunión del año. El programa consta de ocho competencias, entre las cuales destaca el Clásico Alcaldía Bolivariana, una prueba de fuego para la distancia de 1.800 metros.

Este jueves 19 de marzo en horas de la mañana, el Instituto Nacional de Hipódromos anunció el retiro de un ejemplar que no participará en la primera competencia.

Ejemplar: Retiro R07 Hinava Datos Hípicos

Se trata del castaño Persuasión (número 1), que contaba con la monta del jinete José Tuarez y se estrenaba en la cuadra del entrenador Henfrick Alayón para el Stud Morichal.

El ejemplar maduro estaba inscrito para abrir la jornada sabatina en el óvalo del Cabriales reservada para caballos de tres y más años, ganadores de cuatro y cinco carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.300 metros, al mismo tiempo reaparecía luego de 42 días sin correr.

Su última actuación fue el día 07 de febrero y fue capaz de arribar octavo a 25 cuerpos del ganador Forzesco.

Motivo del retiro: Hinava

Mediante la información del INH publicada por las redes sociales de la arena carabobeña, la razón del retiro de Persuasión es por Miositis Escapular.