Retiro de la R13: Conozca por qué este ejemplar no correrá para el ciclo no válido

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El hipódromo La Rinconada subirá el telón este domingo 22 de marzo para dar paso a la reunión número 13 de la actual temporada. Esta jornada marca un punto clave en el primer meeting del año, con una programación íntegra de 12 competencias y pondrán a prueba la pericia de jinetes y preparadores en el óvalo de Coche. .

El programa oficial no tendrá eventos selectivos, lo cual abre el abanico de oportunidades para los ejemplares de lote comunes. La cartelera dominical se enfocará en garantizar dividendos atractivos para la afición hípica y un espectáculo de alta intensidad en cada metro de la pista.

Ejemplar: Retiro R13 La Rinconada Datos hípicos

La tarde de este miércoles 18 de marzo, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) anunció, a través de las redes sociales la información del retiro un ejemplar que no estará en acción en el ciclo no válido.

Se trata del castaño Gran Euro (número 8), pues estaba inscrito en la cuarta carrera reservada para caballos nacionales e importados de cinco y más años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.200 metros.

Para esta ocasión, contaba con la monta del jinete aprendiz Ángel Ybarra y era entrenado por el reconocido trainer Antonio Bellardi para el Stud Boca de Uchire. Asimismo, el ejemplar estrenaba el implemento Martingala (+M).

En su última actuación pública del día 1ro de marzo, el nacido y criado en el Haras Urama fue capaz de llegar noveno a 17 cuerpos del ganador Eterno.

Motivo del Retiro de Gran Euro: La Rinconada

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) confirmó este miércoles el retiro oficial de Gran Euro. El ejemplar no participará en la jornada dominical debido a Cólico.