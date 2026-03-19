Atención: Oficializan el retiro de esta yegua para el 5y6 valenciano

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Con un total de ocho carreras, incluido un evento clásico, conforman la programación oficial para la reunión número 07 en el Hipódromo Nacional de Valencia. La cita hípica tendrá lugar este sábado 21 de marzo y prometerá emociones de principio a fin para la afición carabobeña.

Dentro de la cartelera se dará la jornada para el 5y6 valenciano y específicamente a las 3:15 de la tarde sonará el clarín para la cuarta competencia, segunda válida reservada para yeguas de tres y más años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo), exclusiva para jinetes de Valencia, para el recorrido de 1.100 metros.

Yegua: Retiro 5y6 R07 Hinava Datos Hípicos

En horas de la mañana del jueves 19 de marzo, el Instituto Nacional de Hipódromos informó acerca de una yegua que no estará presente en la válida del juego de las mayorías y se trata de La Bastilla, una alazana de nueve años, hija de Champlain en Indy Paris, saldría por el puesto de pista 8 y la monta era asignada para el jockey Jonas Rijo bajo la preparación de José Luis García.

En su última, la nacida y criada en el Haras La Primavera quedó precisamente retirada de la tercera válida de la R05 por Claudicación Miembro Anterior Izquierdo.

Motivo del retiro: La Bastilla Hivava

El motivo principal del retiro de La Bastilla publicado por el INH en las plataformas digitales de la arena carabobeña es Claudicación Miembro Anterior Izquierdo.

Con este retiro se suma también al retiro del ejemplar Persuasión.