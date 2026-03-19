El voleibol femenino tiene pautados estos juegos para el fin de semana

Por Andrea Matos Viveiros
Seis equipos criollos compiten por el primer título de esta nueva etapa del voleibol venezolano en la LPV. La cobertura en señal abierta y alta definición a través de Meridiano Televisión permite seguir cada jugada desde donde estés. Este torneo, que se disputará hasta el 31 de mayo, busca impulsar el desarrollo del voleibol femenino y destacar el talento de jugadoras que aspiran consolidarse en el alto rendimiento nacional e internacional.
Voleibol en vivo por Meridiano Televisión: juegos de la semana
Sábado 21 de marzo. Sport Caracas Voley vs Nacionales de La Guaira – inicio: 4:00 p.m.
Domingo 22 de marzo. Guácharas de Monagas vs Centellas de Guayana – inicio: 11:00 a.m.
Los fanáticos también podrán ver los encuentros en HD a través de Simpleplus, InterGo, NetunoGo y AbaTV Go.