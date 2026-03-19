Voleibol

El voleibol femenino tiene pautados estos juegos para el fin de semana

Esta semana, la Liga Profesional de Voleibol Femenina (LPV) 2026 continúa ofreciendo emocionantes encuentros que serán transmitidos en vivo y gratis por Meridiano Televisión

Por

Meridiano

Jueves, 19 de marzo de 2026 a las 12:37 pm
Voleibol femenino el fin de semana / FOTO: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Seis equipos criollos compiten por el primer título de esta nueva etapa del voleibol venezolano en la LPV. La cobertura en señal abierta y alta definición a través de Meridiano Televisión permite seguir cada jugada desde donde estés. Este torneo, que se disputará hasta el 31 de mayo, busca impulsar el desarrollo del voleibol femenino y destacar el talento de jugadoras que aspiran consolidarse en el alto rendimiento nacional e internacional.

Voleibol en vivo por Meridiano Televisión: juegos de la semana

Sábado 21 de marzo. Sport Caracas Voley vs Nacionales de La Guaira – inicio: 4:00 p.m.

Domingo 22 de marzo. Guácharas de Monagas vs Centellas de Guayana – inicio: 11:00 a.m.

Los fanáticos también podrán ver los encuentros en HD a través de Simpleplus, InterGo, NetunoGo y AbaTV Go. Meridiano Televisión siempre te da más. ¡Sintoniza y apoya al deporte nacional en crecimiento!

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Miguel Cabrera Hipismo Venezuela HINAVA Athletic Bilbao
Jueves 19 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Otros deportes

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?