Liga Profesional de Voleibol Femenina: Mira estos juegos gratis por Meridiano Televisión

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Por Andrea Matos Viveiros

El campeonato LPV se disputará desde marzo hasta el 31 de mayo, con la participación de seis equipos que buscarán quedarse con el primer título de esta nueva etapa del voleibol femenino en Venezuela. La competencia promete grandes emociones en cada jornada, mostrando el talento de jugadoras que aspiran consolidarse en el alto rendimiento.

La transmisión por Meridiano Televisión permitirá que los aficionados sigan cada encuentro en señal abierta y en alta definición.

La LPV surge como una iniciativa de la Federación Venezolana de Voleibol (FVV) con el objetivo de impulsar el crecimiento del voleibol femenino y fortalecer el desarrollo de nuevas generaciones. Además, el torneo servirá como preparación para las selecciones juveniles que representarán a Venezuela en futuras competencias internacionales.

Voleibol en vivo por Meridiano Televisión: juegos de la semana

Sábado 21 de marzo. Sport Caracas Voley vs Nacionales de La Guaira – inicio: 4:00 p.m.

Domingo 22 de marzo. Guácharas de Monagas vs Centellas de Guayana – inicio: 11:00 a.m.

Los fanáticos también podrán ver los encuentros en HD a través de Simpleplus, InterGo, NetunoGo y AbaTV Go. Meridiano Televisión siempre te da más. ¡Sintoniza y apoya al deporte nacional en crecimiento!