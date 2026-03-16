Reina en Roma: Yorgelis Salazar conquista el oro en la Premier League de Karate 2026

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El himno de Venezuela volvió a retumbar en el Centro Olímpico Matteo Pellicone. En un regreso soñado a los tatamis internacionales, Yorgelis Salazar se consagró campeona de la Karate One (K1) Premier League de Roma 2026, reafirmando su estatus como la rival a vencer en la categoría de los -50kg kumite.

Un debut impecable en 2026

Tras meses de preparación, Salazar eligió la capital italiana para su primera aparición competitiva del año. La criolla no mostró signos de "óxido" competitivo y avanzó con solvencia hasta la gran final disputada este domingo 15 de marzo. En el duelo por el oro, Yorgelis exhibió su característica velocidad y precisión técnica para derrotar a la argelina Cylia Quikene con un marcador de 6-3.

Este triunfo representa el duodécimo podio en la carrera de la venezolana dentro de la Premier League y su séptima medalla de oro en este exclusivo circuito, que reúne solo a los mejores 32 karatecas del ranking mundial por categoría.

Proyección de leyenda

La Federación Mundial de Karate (WKF) no tardó en reaccionar al desempeño de la nacional. A través de sus canales oficiales, el organismo destacó que este inicio de temporada proyecta a Salazar como una de las grandes figuras a seguir en 2026.

"Yorgelis Salazar suma otro momento dorado a su destacada trayectoria... consiguiendo su séptima medalla de oro y su duodécimo podio en la Premier League", señaló la WKF, subrayando la consistencia que ha mantenido la atleta en la élite del Karate Do.

Ruta hacia el Oriente

Sin tiempo para celebraciones prolongadas, la planificación de Salazar ya apunta hacia el continente asiático. La "reina del kumite" regresará a la acción del 10 al 12 de abril, cuando se traslade a Leshan, China, para disputar la tercera parada de la Karate One Premier League. Allí, buscará su segundo triunfo consecutivo del año para consolidar su liderato en el ranking mundial.

Hitos de Yorgelis Salazar en Roma 2026: