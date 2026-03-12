"Nace del corazón": Tirso Bastardo comparte el debut de la Liga Profesional de Voleibol en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

En un anuncio que marca un antes y un después para el deporte nacional, el presidente de la Liga Profesional de Voleibol (LPV), Tirso Bastardo, presentó formalmente el inicio del campeonato que promete devolver el protagonismo a los tabloncillos venezolanos. Con un tono cargado de emoción y franqueza, el directivo confirmó que el "primer balón al aire" se lanzará este próximo sábado 14 de marzo, dando inicio a la primera experiencia estrictamente profesional de esta disciplina en el país.

Un inicio histórico con respaldo masivo

Bastardo no ocultó los nervios que conlleva un proyecto de esta magnitud: "Se dice fácil tener una liga profesional, pero ha sido un trabajo constante y arduo, de amanecer proyectándonos para que sea una estructura sólida", afirmó. La naciente liga cuenta con un respaldo mediático sin precedentes para el voleibol local, apoyada por más de cinco canales de televisión, liderados por el impulso de Meridiano Multiplataforma.

Este esfuerzo, calificado por el directivo como un trabajo de hormiguita, busca no solo satisfacer a los conocedores del deporte, sino conquistar a nuevos fanáticos a través de la visibilidad en diversas plataformas y la experiencia presencial en los gimnasios.

Estándares internacionales y refuerzos extranjeros

Para garantizar el nivel competitivo, la liga operará bajo el aval y los reglamentos de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). Bastardo detalló la rigurosidad técnica que se implementará:

Nóminas: Cada equipo contará con 14 jugadoras (incluyendo dos líberos) y su respectivo cuerpo técnico.

Protocolo: Las nóminas ampliadas deben entregarse semanas antes, con un corte final de 48 horas previo a cada encuentro.

Presencia internacional: La normativa permite la contratación de dos jugadoras extranjeras por equipo, quienes servirán para fortalecer las estrategias de los cuerpos técnicos y elevar el espectáculo.

Superando la montaña de obstáculos

Al ser consultado sobre los retos del camino, el presidente de la LPV confesó que el paso más difícil fue simplemente comenzar. "Pensábamos que nos íbamos a conseguir una montaña de obstáculos, pero el voleibol es un deporte tan amado en Venezuela que, lejos de eso, lo que hemos recibido es apoyo masivo de patrocinantes y medios", explicó.

Sobre el futuro y la posible expansión de franquicias, Bastardo se mostró cauteloso pero optimista, asegurando que el tiempo y el mismo sistema dictarán el crecimiento: "No tengo la fórmula ideal, el mismo desarrollo nos dirá si podemos incrementar a dos franquicias más el próximo año".

Un mensaje de gratitud a la fanaticada

Antes de concluir, el directivo envió un mensaje directo a quienes colmarán las instalaciones deportivas: