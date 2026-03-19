¿Por qué "El Tío Bob" ha decidido trasladar su batallón fuera de California este año?

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Ante la cercanía del Kentucky Derby (G1), el nombre de Bob Baffert siempre se convierte en el foco de atención. Con seis victorias en la "Carrera de las Rosas", Baffert comparte el récord histórico de triunfos con el legendario Ben Jones, preparador del triplecoronado Whirlaway.

Churchill Downs, sede del primer peldaño de la Triple Corona, se prepara para abrir su temporada de primavera. Es el escenario donde convergen los mejores purasangres, jinetes y entrenadores del mundo. Sin embargo, este año el recinto contará con una presencia mucho más activa del icónico preparador de la cabellera blanca, tras el fin de las restricciones que lo mantuvieron alejado.

Nueva estrategia: De la Costa Oeste hacia Kentucky

Baffert ha decidido dividir su operación entre California y Kentucky. Ante la limitada oferta de carreras en la Costa Oeste, el entrenador declaró al medio Horse Racing Nation que trasladará un importante contingente de ejemplares hacia Churchill Downs, circuito que lo mantuvo vetado durante tres años tras la polémica descalificación en la edición de la carrera de las rosas en el año 2021.

Pero, no solo Churchill Downs está en la mira del único preparador en ganar dos veces la Triple Corona en este siglo. La temporada de primavera de Keeneland surge como una necesidad logística para sus pensionados radicados en Santa Anita Park, hipódromo que actualmente enfrenta dificultades para completar programas de carreras tres veces por semana.

“Seguiré teniendo caballos en California, pero necesito más lugares donde correr", afirmó Baffert. "Aquí tenemos escasez de ejemplares; tengo muchos caballos en la misma categoría y en Kentucky hay más opciones”, puntualizó.

El calendario de la región que es líder en producción de purasangres se activará pronto: Keeneland iniciará su meeting el 3 de abril hasta el 24 del mismo mes. Por su parte, Churchill Downs abrirá formalmente sus puertas el 25 de abril, y entenderá su temporada hasta el 28 de junio.