El potro de tres años Cherokee Nation continúa en el centro de la polémica hípica tras su imponente triunfo del viernes pasado. Bajo la conducción del campeón venezolano Emisael Jaramillo, el ejemplar logró su primera victoria en la octava competencia de la tarde en Santa Anita Park, donde detuvo el cronómetro en 1.34 para la milla.

Cherokee Nation: El purasangre más rápido del año según Horse Racing Nation

Tras el éxito en el óvalo de California, el prestigioso portal Horse Racing Nation reveló cifras asombrosas. El promedio de velocidad (Beyer) de la carrera fue de 146, registro que se convierte en el mejor de la semana en Estados Unidos y el más alto de todo el año hasta la fecha.

Este desempeño coloca al pupilo de Bob Baffert en una estratosfera distinta, consolidándolo como una de las piezas más valiosas del establo en la actualidad. La yunta con el jinete criollo Jaramillo demostró una superioridad absoluta sobre la pista de arena.

El dominio de Bob Baffert y los mejores promedios de la semana

35 ejemplares de tres años alcanzaron una cifra de velocidad de 100 o más según los reportes de HRN, y varios de estos registros ocurrieron en el mismo óvalo de Arcadia. Mientras Baffert lideró la lista con Cherokee Nation, otros entrenadores destacaron con múltiples ejemplares en la élite:

Doug O’Neill : Destacó con Biggiebiggiebiggie (115) contó con Emisael Jaramillo en el lomo también y Angelica Bay (109).

: Destacó con Biggiebiggiebiggie (115) contó con en el lomo también y Angelica Bay (109). Brad Cox: Sobresalió con Dagmara (109) en la grama de Fair Grounds y Petosky Stones (103) en Turfway Park.

Sin embargo, ninguno de estos promedios se acercó al astronómico 146 que alcanzó el venezolano Jaramillo sobre el lomo del veloz Cherokee Nation. Debemos recordar que el potro es un producto del semental Not This Time en la yegua Believe in Charlie por Indian Charlie, el cual ahora tiene una victoria en seis presentaciones entre dosañeroy tresañero.

