El "Candado" de Germán Rojas: Sus declaraciones previo al Clásico Mauricio Azar (GIII) en La Rinconada

Este domingo 8 de marzo, la cuarta carrera del programa en La Rinconada primera válida para el Loto Hípico rinde tributo a una de las figuras más influyentes del turf venezolano: Mauricio Azar. El recordado propietario del Haras Gran Derby y líder gremial al frente de Uniproca y Asocrinca, fallecido en 2023, dejó un legado de lucha incansable por la mejora de los premios, el mantenimiento de las pistas y la estabilidad de la industria hípica.

En esta nueva edición del Clásico Mauricio Azar (GIII), el entrenador Germán Rojas buscará inscribir su nombre por primera vez en el historial de esta selectiva. Con una nómina reducida de apenas siete participantes, Rojas presenta a dos de los principales aspirantes: Ponsigue y Pontevecchio, quienes contarán con la conducción de los hermanos Velásquez.

Las declaraciones del preparador: Caballos Selectivas

El equipo de Meridiano Web conversó con el destacado profesional durante la jornada de ajustes, quien detalló la actualidad de sus pupilos:

"Un saludo a toda la fanaticada hípica. En este Clásico Mauricio Azar presento dos ejemplares. El primero es Ponsigue, caballo que viene de ganar con una demostración impecable. Pienso que mantendrá su evolución; está en excelentes condiciones de salud y, con un poco de suerte, estará en la decisión".

"Respecto a Pontevecchio, es un ejemplar del cual espero mucho. A pesar de que estos trayectos cortos aún le resultan incómodos por su perfil para distancias mayores, esta vez correrá a la expectativa. Al final, habrá que contar con su avance".