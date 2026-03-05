Chiqui Delgado y sus ganas enormes de volver a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Han pasado muchos años desde que Chiquinquirá Delgado se fue de Venezuela, con el fin de expandir su carrera en la televisión, que ha logrado con enorme éxito en Univisión. Sin embargo, en su corazón permanece la esperanza de volver al país para trabajar en un proyecto.

Chiqui sueña con volver a Venezuela

La exreina de belleza, nacida en el estado Zulia, reveló en el pódcast “¡Dale Qué Tú Puedes!” del presentador Raúl González, que sueña con volver y trabajar en la televisión venezolana como lo hizo hace muchos años en programas como “Portadas”, Miss Venezuela, “Mega Match”, entre otros.

Destacó que tendría que ser un proyecto muy atractivo y grande que la pueda volver a conectar con el público criollo, que la vio crecer y formarse.

“Que fuese un proyecto retador para mí. Siempre tengo la idea de regresar a Venezuela, adoro mi país y adoro la idea de regresar. Tengo muchos afectos, Venevisión siempre fue mi casa por muchos años, el equipo de producción, técnicos, tengo los mejores recuerdos”, dijo.

Raúl respondió que espera con el corazón que eso se pueda dar de volver a trabajar en Venezuela, ya que el público criollo lo celebraría muchísimo.

Una carrera impecable

La expareja de Daniel Sarcos y madre de dos hijas, llamadas Marielena y Carlota, lleva una carrera estable en Estados Unidos, donde ha participado en programas como “Mira quién baila”, en varias temporadas.

Además, es constantemente invitada a shows como “Despierta América”, “Desiguales” y es una figura muy destacada en la red carpet de Premio Lo Nuestro.

Delgado vive con el reconocido periodista mexicano, Jorge Ramos, su gran amor y compañero en momentos increíbles de sus últimos años.