Olympique Lyon vs Paris FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Ligue 1

Paris FC y Olympique Lyon se enfrentarán en el Groupama Stadium el próximo domingo 8 de marzo desde las 15:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 25 de la Ligue 1.

Así llegan Olympique Lyon y Paris FC

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

Olympique Lyon viene de caer por 2 a 3 frente a Olympique de Marsella. Ha ganado 3 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 6 goles en contra y con 7 en el arco contrario.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

Paris FC viene de un triunfo 1 a 0 frente a Nice. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 empates y 1 derrota. Sumó un total de 4 goles y le metieron 8 en su arco.

El último mano a mano en este certamen fue el 29 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y sellaron un empate en 3.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 45 puntos (14 PG - 3 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 26 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (6 PG - 8 PE - 10 PP).

Eric Wattellier fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 57 24 18 3 3 34 2 Lens 53 24 17 2 5 24 3 Olympique Lyon 45 24 14 3 7 13 4 Olympique de Marsella 43 24 13 4 7 18 14 Paris FC 26 24 6 8 10 -12

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 26: vs Le Havre AC: 15 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 26: vs RC Strasbourg: 15 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Horario Olympique Lyon y Paris FC, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

