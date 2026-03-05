Olympique Lyon vs Paris FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Ligue 1

Paris FC y Olympique Lyon se enfrentarán en el Groupama Stadium el próximo domingo 8 de marzo desde las 15:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 25 de la Ligue 1.
Así llegan Olympique Lyon y Paris FC
Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.
Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1
Olympique Lyon viene de caer por 2 a 3 frente a Olympique de Marsella. Ha ganado 3 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 6 goles en contra y con 7 en el arco contrario.
Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1
Paris FC viene de un triunfo 1 a 0 frente a Nice. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 empates y 1 derrota. Sumó un total de 4 goles y le metieron 8 en su arco.
El último mano a mano en este certamen fue el 29 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y sellaron un empate en 3.
El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 45 puntos (14 PG - 3 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 26 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (6 PG - 8 PE - 10 PP).
Eric Wattellier fue designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|57
|24
|18
|3
|3
|34
|2
|Lens
|53
|24
|17
|2
|5
|24
|3
|Olympique Lyon
|45
|24
|14
|3
|7
|13
|4
|Olympique de Marsella
|43
|24
|13
|4
|7
|18
|14
|Paris FC
|26
|24
|6
|8
|10
|-12
Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 26: vs Le Havre AC: 15 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 26: vs RC Strasbourg: 15 de marzo - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
Horario Olympique Lyon y Paris FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas