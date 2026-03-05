Antonio Martínez: "Tenemos un fijo y un ejemplar para tumbar los cuadros en el 5y6 de La Rinconada"

Suscríbete a nuestros canales

El inicio de temporada para el joven entrenador Antonio Martínez destaca por la consistencia de sus presentados. Con una muestra de 12 actuaciones en lo que va de año, su balance arroja una victoria, tres segundos lugares y dos terceros puestos. Estos números se traducen en un sólido 40% de efectividad dentro de los tres primeros lugares del marcador, una estadística que avala el buen momento de su cuadra.

Bajo la premisa de que "con material llegan los triunfos", el preparador afronta la reunión número 11 con tres ejemplares de alta competitividad. Ante esta expectativa, el equipo de Meridiano Web conversó con Martínez durante la jornada de ajustes de este jueves. El profesional detalló las condiciones físicas de sus pupilos y analizó las posibilidades reales de visitar el recinto de ganadores este domingo.

El primer ejemplar ha ensillar se trata del castaño Señor Thanos que hace su debut en la segunda carrera.

-Este debutante lo hace muy bien, estamos muy optimista en la caballeriza tanto su propietario como el equipo de cuadra. Plena confianza en Dios que el nuestro va hacer buena carrera en su debut.

Luego en la cuarta válida, la yegua Gran Feronia que viene de dos segundos lugares de manera consecutiva.

-Sí, ella viene de perder dos carreras increíbles. El lote es bastante discreto el mismo que ella se ha enfrentado, esperamos que obtenga la victoria en esta octava carrera.

Por último, en la carrera de los acumulados tiene el compromiso del ejemplar Gran Romano.

-Este ejemplar en su última carrera tuvo muchos tropiezos y para este domingo de verdad que libre de ellos podamos subir al recinto de ganadores.

