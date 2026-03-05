Nice vs Stade Rennes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

El próximo domingo 8 de marzo, a partir de las 12:15 horas, Stade Rennes visita a Nice en Le Grand Stade, por el duelo correspondiente a la fecha 25 de la Ligue 1.

Así llegan Nice y Stade Rennes

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1

Nice fue derrotado en el Jean Bouin frente a Paris FC por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha empatado 3 y perdido 1. Le convirtieron 8 goles y tiene 5 a favor.

Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1

Stade Rennes viene de vencer a Toulouse en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 2 derrotas. Además, marcó un total de 8 goles y 8 le han convertido.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 26 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Nice se quedó con la victoria por 1 a 2.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 24 puntos (6 PG - 6 PE - 12 PP), mientras que la visita acumula 40 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (11 PG - 7 PE - 6 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Romain Lissorgue.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 57 24 18 3 3 34 2 Lens 53 24 17 2 5 24 3 Olympique Lyon 45 24 14 3 7 13 6 Stade Rennes 40 24 11 7 6 3 15 Nice 24 24 6 6 12 -14

Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 26: vs Angers: 14 de marzo - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 26: vs Lille: 15 de marzo - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Horario Nice y Stade Rennes, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas

Colombia y Perú: 11:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas

Venezuela: 12:15 horas

