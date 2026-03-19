Conozca la auténtica fija de Gabriel Márquez para este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los entrenadores que esta en la pelea por los primeros puestos en la estadística de victorias, es el trainer Gabriel Márquez, quien para este domingo tiene la presencia de seis ejemplares a competir en cinco de las 12 pruebas que se van a realizar como parte de la reunión 13 del primer meeting del 2026.

La Rinconada: La Auténtica fija de Gabriel Márquez para el domingo

Como todas las semanas, el equipo de meridiano.net hizo presencia en las instalaciones del óvalo de Coche para conocer las impresiones de los principales protagonistas, este jueves logramos conversar con el trainer que se encuentra entre los diez más ganadores del meeting con un total de siete lauros hasta los momentos y esto fue lo que nos dijo sobre cada uno de sus presentados del domingo.

“Comenzamos las carreras con el ejemplar Khoolzan, que lo llevamos hoy al aparato, lo hizo muy bien, con Aranguren que lo conoce, el caballo reapareció de manera aceptable, llegando en el segundo lugar, ahora corremos un tiro de 1.300 metros, creo que este caballo estará decidiendo, para mí es la auténtica fija”.

“De hay pasamos a la sexta carrera, donde presentamos a la yegua Keep on Rockin, que tiene bastante limitaciones, reapareció luego de un año sin correr, se ha tratado de mantenerla sana, gran trabajo de su médico veterinario, vamos a tratar de llevarla lo más al tope de condiciones y de salud a la carrera con la monta de Yoelbis González creo que esta yegua va a estar decidiendo”.

“De ahí pasamos a la décima carrera del programa, donde presentó dos ejemplares, la yegua Abusiva con Edwin Jaramillo, un muchacho bastante trabajador, y la yegua colóquenla en el marcador que estará decidiendo, igualmente con Tres Rosas, va a reaparecer, es una carrera bastante pareja y bonita, colóquenla en sus combinaciones a las dos”.

“Luego presento al ejemplar More Than Galileo, purasangre norteamericano que debutó en grandes condiciones, el caballo ahora está más puesto, es una carrera bastante emocionante y bonita y pareja, y yo creo que, con la bendición de Dios, vamos a estar en el tope del marcador para la gloria de nuestro señor Jesucristo”.

“Y finalizó con la yegua Dwtn Maddie Brown. A la cual se le han corregido algunos detalles, inclusive le colocamos el implemento Bozal en Ocho (B8), Va con el descargo del muchacho Samuel Yanez, Dios quiera y la yegua pueda estar decidiendo y estemos en el tope del marcador”.