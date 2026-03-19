Conoce todos los detalles de la Liga Monumental de Beisbol

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El Estadio Monumental Simón Bolívar se prepara para vestirse de gala. La Liga Monumental de Béisbol ha hecho oficial el anuncio de su juego de exhibición para el próximo sábado 11 de abril a las 7:00 p.m., un evento que promete revolucionar el concepto del diamante en Venezuela al fusionar la nostalgia de las leyendas, el impacto de las redes sociales y un reglamento cargado de adrenalina.

Bajo el imponente cielo de La Rinconada, el terreno será testigo de una versión un tanto modificada del clásico venezolano: Navegantes de Caracas se medirá ante los Leones del Monumental. Estas son las reglas que regirán el juego:

Composición del equipo: Cada equipo contará con 10 jugadores a la defensiva y 8 jugadores a la ofensiva, una distribución táctica que obligará a los managers a planificar con cuidado sus estrategias de rotación y alineación. Cronómetro: Con el objetivo de acelerar el ritmo del juego, se activará un cronómetro entre pitcheos (12 segundos), un elemento que pondrá a prueba la concentración y el ritmo de los lanzadores. Turnos al bate: En una de las modificaciones más significativas del reglamento, se ha anunciado que no existirá la modalidad de 3 outs por inning. Los 6 bateadores alineados tomarán su turno al bate sin límite de outs, lo que promete una mayor cantidad de acción y oportunidades de anotar carreras. Ruleta: La emoción estará garantizada con la introducción de la "Ruleta Monumental", que contará con 4 comodines que podrían cambiar el rumbo del juego en cualquier momento. Un giro inesperado de la ruleta podría alterar por completo las dinámicas del encuentro. Corredor: Con el fin de agilizar el corrido de bases, los equipos podrán hacer uso de un corredor de cortesía, un elemento táctico que podría ser determinante en momentos clave del partido. Home Run Challenger: Antes de iniciar el 6to inning, se llevará a cabo un "Home Run Challenger", donde se realizarán 5 lanzamientos a los bateadores en busca de jonrones que sumen una carrera a su equipo. Pelota amarilla: En una intrigante innovación táctica, las jugadas del 8vo inning se realizarán con una "pelota amarilla" (que será una pelota de práctica). Turno de influencers: El primer turno al bate del 2do inning será ejecutado por los "influencers" de cada equipo. Esta integración de celebridades digitales directamente en el juego promete un momento de gran entretenimiento y conexión con el público más joven. Tiempo de madrinas: Cada equipo tendrá la oportunidad de activar el tiempo de madrinas dos veces durante el partido: una entre el 1er y 4to inning, y otra entre el 5to y 9no inning.

La constelación de estrellas internacionales estará encabezada por tres nombres que hicieron vibrar las Grandes Ligas:

David "Big Papi" Ortiz: El inmortal de Cooperstown y referente histórico de los Medias Rojas de Boston.

José "La Melaza" Reyes: El velocista dominicano que aportará su carisma y energía.

Carlos Baerga: La leyenda puertorriqueña que une a la isla con el entusiasmo del fanático criollo.

Por el bando de los Navegantes, el jardinero de las jugadas imposibles, Endy Chávez, compartirá alineación con el experimentado Álvaro Espinoza. Mientras tanto, los Leones apostarán por la velocidad de Roger Cedeño y el poder histórico del "Samurái", Alex Cabrera.

La ruleta y los influencers

La Liga Monumental no es solo competencia; es un espectáculo diseñado para las nuevas audiencias. El equipo de cada bando contará con la participación de influencers y creadores de contenido, quienes saltarán al terreno para aportar su dinamismo.

Además, el juego introduce elementos que prometen cambiar el rumbo de los partidos en segundos:

La ruleta monumental: Las madrinas de los equipos tendrán la responsabilidad de girar una ruleta que activará "comodines" o situaciones especiales de juego. Estos comodines serán: Innings con bases llenas: La oportunidad de anotar desde el primer pitcheo.

Carreras dobles: Momentos donde cada llegada al home valdrá por dos.

Madrina en primera: Una dinámica donde las representantes de equipo influyen directamente en la posición de los corredores.

Turnos de influencers: Entradas específicas donde el bate dependerá de las celebridades digitales.

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