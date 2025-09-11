A esta hora: Aquí te damos la información más "regada" para la quinta válida del 5y6 de la R35

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada arranca este domingo 14 de septiembre la trigésima quinta reunión del tercer meeting del año, con una cartelera de 12 carreras con dos Clásicos: Gelinotte (G2) y Millard Ziadie (G2).

La Rinconada: Información corrida 5y6 Ejemplar Datos hípicos

La quinta válida para el juego del 5y6 es para el lote de caballos nacionales e importados de 4 y más años, ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.300 metros.

Uno de los competidores clave para está válida es Predador (número 1), con la monta del destacado jockey Jaime “Pocho” Lugo bajo el entrenamiento de Humberto Correia para los colores del Stud Los Audaces.

El castaño mantiene una campaña de nueve actuaciones con una victoria, por lo tanto, buscará tomarse una nueva foto del año, además, reaparece luego de 63 días sin correr y se perfila como el primer favorito para Gaceta Hípica.

En su última competencia llegó quinto a 19 cuerpos del ganador Señor Soñador, para el tiro de 1.400 metros.

Ajuste: 5y6 La Rinconada

El pupilo de Correia galopó dos vueltas en silla, suave el miércoles 10 de septiembre julio del presente año en la pista caraqueña y este jueves 11 de septiembre ajustó 29,1 para 400 metros, en silla, salió al tiro, cómodo de acuerdo con lo informado en la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).