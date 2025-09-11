Hipismo

Su padre Khozan fue ganador invicto en el hipódromo Gulfstream Park 

Por Jesús R. Cárdenas J.
Jueves, 11 de septiembre de 2025 a las 04:46 pm
Atención: Entre los purasangres importados hay una yegua que hará su debut en el 5y6 de La Rinconada
Foto: José Antonio Aray.
Un total de 12 competencia con dos pruebas selectivas es la cartelera para la reunión número 35 que se correrá el día domingo 14 de septiembre en el hipódromo La Rinconada.

Hispanamericana (USA): Debutante 5y6 La Rinconada

La novena del programa, tercera válida para el 5y6 Nacional es para yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.300 metros.

Con la nomina oficial de 10 corredoras se encuentra inscrita la importada Hispanamericana (USA) (número 10), será conducida por el “General” Jaime Lugo bajo la presentación de Carlos José Radelli para el Stud Quarterback.

Es una zaina de tres años, hija de Khozan en Carriage Trade por Storm Cat. Su padre fue ganador invicto de dos carreras en dos presentaciones en Estados Unidos, mientras que su madre tuvo una corta campaña en el mismo país.

Esta pupila de Radelli tendrá su estreno en la prueba válida para el juego de las mayorías que, a su vez, se perfila como la primera favorita para la revista Gaceta Hípica.

Aparatazo previo: 5y6 La Rinconada

Este miércoles 10 de septiembre, la norteamericana Hispanamericana dio pique en el aparato y salió al tiro en pelo, publicado por la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos.

 

Hipismo