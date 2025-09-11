Hipismo

Te revelamos el “robo de toda Venezuela” con nombre de yegua y participa en la segunda válida para el 5y6

Va con una yunta acreditada para está valida de la R35

Por Jesús R. Cárdenas J.
Jueves, 11 de septiembre de 2025 a las 04:00 pm
Te revelamos el “robo de toda Venezuela” con nombre de yegua y participa en la segunda válida para el 5y6
Foto: José Antonio Aray.
Este domingo 14 de septiembre, el hipódromo La Rinconada será el escenario de un evento lleno de adrenalina y sorpresas. La trigésima quinta reunión promete una jornada intensa con una programación de 12 competencias, que incluye dos emocionantes pruebas selectivas: el Clásico Gelinotte (G2) y el Clásico Millard Ziadie (G2), sin duda captarán la atención de toda la afición hípica.

La octava del programa, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional, es reservada para yeguas nacionales e importadas de cinco y más años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.200 metros.

Para este lote participa Dra Bea (número 11), una castaña que es conducida por el jockey Maykor Ibarra y se estrena en la cuadra del entrenador Deibis Guevara en defensa para los colores del Stud Los Guevara.

La cincoañera reaparece luego de 91 días sin correr, pues en su última llegó séptima a 9 1/2 cuerpos de la triunfadora Dulce Abril. Tras culminar la competencia el jinete de entonces Oliver Medina informó ante la Junta de Comisarios del INH que Dra Bea partió mal.

Es importante destacar que esta yegua es el nombre que más suena a última hora entre el público aficionado.

Se espera que para esta segunda válida del día domingo 14 de septiembre, Dra Bea pueda buscar sorprender con su primer triunfo de la presente temporada en la arena de Coche.

