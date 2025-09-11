No te lo pierdas: Mira cómo queda el ajuste de la sorpresa de Gaceta Hípica que se encuentra listo para la quinta válida

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada continúa con éxito su tercer meeting el próximo domingo, 24 de agosto, al celebrar la reunión número 35. La jornada promete ser emocionante con una cartelera de 12 competencias, destacando dos importantes pruebas selectivas: el Clásico Gelinotte (G2) y el Clásico Millard Ziadie (G2), que sin duda atraerán la atención de toda la afición hípica.

La undécima del programa, quinta válida para el juego del 5y6 Nacional, se correrá para el lote de caballos nacionales e importados de cuatro y más años, ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.300 metros.

Una de los competidores que regresa a la pista de Coche luego de 280 días sin correr es el castaño Big Family (número 3), será montado por el destacado jinete Robert Capriles y se estrana en la cuadra del entrenador Pedro Coronil para el Stud Tio Yamallo.

El cuatroañero se presenta como el segundo favorito y es considerado como la sorpresa para Gaceta Hípica.

En su última actuación pública fue su victoria en la Copa Policía Nacional Bolivariana disputada el pasado 8 de diciembre de 2024 con 1 1/2 cuerpo de Canciller. El crono fue de 73.3 para el mismo tiro de 1.300 metros.

La conducida por el “Misil” Capriles ajustó este miércoles 10 de septiembre, 26,4 para 400 metros, en silla, salió al tiro y contenido, informado por la hoja de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

