Emotivo reencuentro: Un entrenador y su yegua campeona se vuelven a ver

El mundo de las carreras de caballos es un tapiz tejido con hilos de azar y destino. En él, una simple decisión puede cambiar el rumbo de una vida profesional y dar origen a una historia de leyenda. Así le sucedió al destacado entrenador Ismael Martínez, quien a principios del año 2001, recibió un encargo que, sin saberlo, marcaría uno de los capítulos más brillantes de su carrera por los años 2003, 2004 y 2005.

Rencuentro: Yegua Entrenador Campeona

La historia de éxito se llama Money River, una yegua adquirida por el Sr. Oscar Mirabal en sociedad con José Gil. El destino la puso en las manos de Martínez, y bajo su tutela, la hija de Striding Out en Red River por Heron Bay se transformó en un auténtico fenómeno del hipismo venezolano.

La yegua demostró ser un portento desde sus inicios. En una campaña que hoy se recuerda con admiración, Money River alcanzó un asombroso récord de 21 victorias en 25 presentaciones, cifra a la que sumó un segundo y un tercer lugar. Su capacidad en la pista no conoció límites, acumulando para la época un poco más de 360.000.000 de bolívares en premios, una suma que da cuenta de su inmensa superioridad.

Guiada por las manos de dos de los jinetes más talentosos de su generación, Juan Carlos López y Emisael Jaramillo, la campeona fue capaz de superar no solo a las mejores yeguas, sino también a los machos en las competencias más exigentes.

Sin embargo, la gloria tuvo un precio. La formidable campaña de Money River la llevó a cargar con handicaps extremadamente elevados que, con el tiempo, afectaron su integridad física. Una fractura truncó su camino, poniendo fin a una carrera legendaria que dejó a la afición anhelando ver más de su inigualable talento.

Haras: La Primavera Money River Selectiva

Hoy, más de dos décadas después de su apogeo, Money River disfruta de una merecida vida de retiro en el Haras La Primavera, donde ejerce como yegua madre. Allí, un emotivo reencuentro se hizo viral, capturado en un video compartido en la red social (X) por el propio haras. Las imágenes muestran a un sonriente Ismael Martínez, su entrenador de antaño, junto a su campeona, un testimonio del vínculo inquebrantable que se forjó en la pista y que el tiempo no ha logrado borrar.