Ismael Martínez aconseja no dejar por fuera de las combinaciones a estos ejemplares para el 5y6 dominical (+Entrevista)

El último meeting comienza este domingo 07 de septiembre con el desarrollo de la reunión número 34, el cual, tendrá una programación de 12 competencias sin pruebas selectivas.

Uno de los entrenadores que dice presente en la jornada dominical es Ismael Martínez quien conversó en entrevista para Meridiano Web, acerca de las condiciones de sus cuatro ejemplares presentados para la jornada del 5y6 Nacional.

La presente entrevista se realizó luego que Martínez cumpliera su asistencia a la actividad de traqueos desde los espacios de la pista del hipódromo La Rinconada.

Ismael Martínez: Ejemplares presentados R30 ciclo no válido 5y6 dominical La Rinconada

Un gran saludo para usted Entrenador y una vez más gracias por conceder la entrevista. Tendrá cuatros presentados para la reunión 34. Inicia en la segunda válida para el juego del 5y6 Nacional con Time Report ¿Cómo estuvo la preparación?

-Un caballo que anda bastante bien. Viene de correr la semana pasada. Vuelve a su agrupación y llega bastante bien para la competencia. Le aconsejaría que no lo dejen por fuera de las combinaciones.

Para la tercera válida tiene un par de yeguas inscritas: Yarel con la monta del aprendiz Oliver Medina y Lelizamar será montada por Samuel Yánez.

-Si, son dos yeguas que andan bastante bien. Yarel todas las corre bien, está llegando bastante cerca y en cualquier momento estará llegando al tope del marcador. En cuanto a Lelizamar, viene mejorando paulatinamente y no la dejen fuera de las combinaciones a esta yegua.

Culmina en la quinta válida con el potro Great Gabriel con el jinete profesional José Gilberto Hernández.

-Es un caballo que reapareció hace 15 días. Estaba bastante atrasado, pero ha mejorado paulatinamente y anda bastante bien para esta prueba. Le aconsejaría que no lo deje fuera de las combinaciones.