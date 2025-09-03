Estos son los lanzadores venezolanos para la jornada de este 3 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Se aproxima otra jornada interesante en esta recta final de la presente temporada de las Grandes Ligas. Germán Márquez está pautado para subirse en el montículo y ponerle un alto a la seguidilla de derrota de los Rockies de Colorado para este miércoles por la noche.

El derecho tendrá la oportunidad de revertir su inestable presentación en la actual campaña cuando se enfrente a los Gigantes de San Francisco desde el Coors Field. Además de aspirar al triunfo por los rocosos, el lanzador experimentado quiere evitar una posible barrida de su equipo ante la franquicia de la Bahía.

Para ello, Germán Márquez deberá encontrarse con las victorias, ya que viene de dos caídas consecutivas en sus más recientes aperturas. En su última labor en el morito, el venezolano recibió castigo a manos de los Cachorros de Chicago, donde sufrió ocho carreras, nueve hits y tres boletos en cuatro innings y un tercio para apuntarse su duodécimo revés en esta temporada de MLB.

Germán Márquez va contra San Francisco

Además de atravesar por un desempeño para el olvido en 2025, el nativo de San Félix colecciona un historial negativo ante los Gigantes de San Francisco, que se encuentran peleando por un puesto a la Postemporada desde el comodín de la Liga Nacional.

Previo a su apertura de este miércoles por la noche, el lanzador acumula récord de cinco triunfos y 11 juegos perdidos, 91 ponches y una efectividad de 6.80 en 16 apariciones frente a la novena californiana. El serpentinero buscará su sexta victoria de por vida ante la organización y maquillar sus registro en la vigente campaña de Las Mayores.

Márquez no ha podido escaparse de una actuación paupérrima de los Colorado Rockies en el presente año. El diestro luce marca de tres lauros y 12 reveses, WHIP de 1.69, 73 abanicados y una efectividad de 6.14 en 102.2 innings lanzados.