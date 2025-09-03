Eugenio Suárez empató registro de este histórico de los Leones del Caracas (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Eugenio Suárez continúa ampliando sus registros en la temporada 2025, demostrando que ha sido un año histórico en lo personal. El venezolano de los Marineros de Seattle recientemente se hizo sentir nuevamente con el madero y empató una marca de un ex-grandeliga criollo, que además, fue leyenda en la LVBP con los Leones del Caracas.

"Geno", ha demostrado este 2025 que es de los mejores sluggers nacidos en Venezuela y gracias a sus números durante la presente campaña, ha subido puestos históricos en la lista histórica de criollos que han jugado en el mejor beisbol del mundo.

El pasado martes, el equipo de Marineros de Seattle perdió 6-5 ante Rays de Tampa, pero pese a la caída, Suárez aportó con su madero y se fue de 4-1, con una carrera anotada. Extendiendo así su buena racha en los últimos siete juegos, donde batea para .308.

Eugenio Suárez iguala marca en MLB de histórico caraquista

Suárez continúa dejando su huella en las Grandes Ligas y consolidando su nombre entre los mejores bateadores venezolanos de la historia. Con el imparable conectado ante Tampa Bay, el antesalista llegó a 1.418 hits en su carrera, cifra que le permite igualar al ex campocorto Alex González en el puesto 22 de todos los tiempos entre peloteros criollos. La hazaña adquiere mayor relevancia al considerar que González necesitó 16 temporadas para alcanzar esa cantidad, mientras que "Bolibomba" lo ha hecho en apenas 12, demostrando consistencia y poder ofensivo.

El siguiente peldaño en esta lista lo ocupa Omar Infante, quien concluyó su carrera en MLB con 1.427 imparables tras 15 campañas. Esto significa que Suárez está a solo nueve indiscutibles de superar al versátil infielder, lo que parece cuestión de tiempo dado el ritmo productivo que mantiene.

Tras esta nueva marca en su carrera, Eugenio Suárez acumula de por vida 1.418 hits, entre ellos 259 dobles, 15 triples y 318 jonrones. Además, cuenta con 936 carreras remolcadas, 820 anotadas y promedio de .248, todo esto en 1.607 encuentros en su carrera en MLB.