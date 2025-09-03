El sentido mensaje de Eugenio Suarez para la Vinotinto (+ Video)

Suscríbete a nuestros canales

La selección venezolana de fútbol busca, al menos, asegurar un cupo al repechaje de la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026. Para ello, deberá sacar resultados positivos en sus dos últimas fechas de eliminatorias sudamericanas.

Este jueves 4 de septiembre, visitará el Estadio Más Monumental de Buenos Aires para enfrentar a Argentina, mientras que el martes 9 de este mismo mes cerrará su ciclo clasificatorio al recibir a Colombia en el Estadio Monumental de Monagas en Maturín.

De cara a este encuentro, el grandeliga Eugenio Suárez, una de las grandes figuras de Marineros de Seattle, manifestó su apoyo al combinado nacional ante una oportunidad que podría resultar histórica para el fútbol venezolano.

Su conexión con el fútbol

"Mucha gente no lo sabe, pero uno de mis deportes favoritos, aparte del beisbol, es el fútbol", declara el infielder oriundo de Puerto Ordaz en una entrevista para el medio 'El Extrabase', considerándolo como uno de los tantos deportes que tuvo la oportunidad de practicar.

Suárez tiene fe

En este sentido, dio un mensaje a 'La Vinotinto' y a Josef Martínez, delantero de la selección venezolana que posee una fuerte amistad con el pelotero guayanés: "Yo en realidad tengo fe. Mi esposa siempre dice que mi fe con 'La Vinotinto' es grande".

"Me encantaría ver a mi país ser representado en ese Mundial y yo creo que ellos tienen una buena oportunidad", concluye Suárez, quien advierte que "no es fácil", pero cree fuertemente en que Venezuela lo va a lograr.