Esto dijo Fernando Batista sobre enfrentar a Lionel Messi (+Declaraciones)

Fernando 'Bocha' Batista y Lionel Messi no fueron compañeros como jugadores, pero sí fueron parte de un hecho histórico para la selección de Argentina.

En esa ocasión, el actual seleccionador de Venezuela trabajó de la mano de su hermano Sergio Batista, como parte del staff técnico de las categorías menores del combinado albiceleste (pese a no conformar el cuerpo técnico campeón de las Olimpiadas).

Sin embargo, en esa precoz etapa como juvenil de 'La Pulga', Fernando coicidió con 'La Pulga' en lo que fue la medalla de oro de la oncena albiceleste en Beijing 2008.

¿Qué opina Batista sobre este cruce?

Al ser consultado este martes, para las pantallas de ESPN, sobre cómo es enfrentar al astro argentino desde la óptica de un director técnico, éste respondió: ''Es un jugador de equipo. Hay que hacerle un partido incómodo, que no juegue tranquilo en zona de 3/4, llegando al área rival''.

Asimismo, el entrenador habló sobre el contraste de cómo era Messi hace una década y su rol actualmente en el esquema de Lionel Scaloni... Pero también aprovechó para avisar que su intención es la más ambiciosa posible: "Vengo a arruinar el 'Messipalooza', en el buen sentido. Respetamos lo que pueda haber, pero nos estamos jugando la clasificación".

''Hoy es ese jugador que abastece y hace jugar más al resto. Hace 10 años atrás, desequilibraba y gambeteaba a 4 o 5 jugadores'', explicó Batista, que este jueves dirigirá a La Vinotinto en Buenos Aires, en un juego que supone la despedida de Lionel de su afición en Eliminatorias Sudamericanas.

Por otro lado, el ''Bocha'' hizo énfasis en qué aspectos son claves para reducir el daño que pueda hacer el astro argentino en cancha: ''Tratar de achicarle los espacios, no generar un equipo largo, porque ahí Argentina se siente cómodo'', sentenció.