Messi envía un mensaje a Venezuela y avisa a la Vinotinto

Son días decisivos para Venezuela y su intención de lograr el objetivo de acceder a la Copa del Mundo 2026, un hecho que nunca ha logrado la Vinotinto en la historia y que hoy es una posibilidad por las opciones matemáticas en este momento.

Solo queda una doble fecha de eliminatorias mundialistas, en la que se decidirá el resto de los clasificados a la cita a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Los duelos que tendrán los criollos no serán ante selecciones consideradas sencillas en la zona de Conmebol. El primero nada más y nada menos que contra la Argentina de Lionel Messi, la vigente campeona del mundo y Copa América, para cerrar el recorrido ante Colombia.

Lionel Messi avisa a la Vinotinto

Justamente, ese duelo con 'la albiceleste' tiene varios reflectores por un hecho confirmado por su propia figura, tras el partido que disputó este miércoles en la League Cup contra Orlando y en el que fue estelar con dos goles para la victoria de su Inter Miami (3-1).

En el duelo entre equipos estadounidenses el campeón del mundo confirmó que el partido ante Venezuela tiene para él un apunte especial, una vez que sea el último que juegue con su selección de forma oficial en su país por eliminatorias.

Un aspecto que obligará a que el astro argentino desee desplegar lo mejor de fútbol, pese a que su combinado ya tiene asegurado su boleto al Mundial 2026. Mientras tanto, por el lado venezolano ese duelo sí cobra algo más allá de lo simbólico porque puede contribuir al objetivo mundialista.

"¿Será el último en eliminatorias? Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último por eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos, pero sí es un partido muy especial y por eso me va a acompañar mí familia, mí mujer, mis hijos, mis padres, hermanos y todos los que puedan por parte de mí mujer. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención (de que sea el último como local en eliminatorias)", dijo.

Estas declaraciones son un aviso real para la Vinotinto, que ya sabe que Argentina desea pasar una jornada de celebración para su máxima figura en el balompié, por lo que evitará que los criollos puedan amargar ese momento histórico.