Alerta Vinotinto: Lista definitiva de Argentina para la última doble fecha de las Eliminatorias

El director técnico Lionel Scaloni dio a conocer la convocatoria de la Selección Argentina de cara a la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo al Mundial 2026.
El combinado albiceleste, ya cuenta con su pase a la cita mundialista, por lo que Scaloni aprovechará estos dos partidos del calendario para darle oportunidad a jugadores que llegan con un gran futuro.
El primer equipo que enfrentará Argentina será a Venezuela desde el estadio Monumental el 4 de septiembre, para culminar su participación frente a Ecuador el 9 de septiembre.
Un encuentro con un toque especial para todos los argentinos, ya que marcará el último partido de Lionel Messi en Eliminatorias Sudamericanas.
Convocatoria de Argentina
Porteros
- Emiliano Martínez (Aston Villa)
- Walter Benítez (Crystal Palace)
- Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
Defensores
- Cristian Romero (Tottenham Hotspur)
- Nicolás Otamendi (Benfica)
- Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
- Gonzalo Montiel (River Plate)
- Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)
- Juan Foyth (Villarreal)
- Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
- Marcos Acuña (River Plate)
- Julio Soler (AFC Bournemouth)
Mediocampistas
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen)
- Alan Varela (FC Porto)
- Leandro Paredes (Boca Juniors)
- Thiago Almada (Atlético de Madrid)
- Nicolás Paz (Como 1907)
- Rodrigo De Paul (Inter de Milán)
- Giovani Lo Celso (Real Betis)
- Claudio Echeverri (Bayer 04 Leverkusen)
- Franco Mastantuono (Real Madrid)
- Valentín Carboni (Genoa)
Delanteros
- Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
- Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
- Nicolás González (Juventus)
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Lautaro Martínez (Inter de Milán)
- José Manuel López (Palmeiras)