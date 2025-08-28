Alerta Vinotinto: Lista definitiva de Argentina para la última doble fecha de las Eliminatorias

Suscríbete a nuestros canales

El director técnico Lionel Scaloni dio a conocer la convocatoria de la Selección Argentina de cara a la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo al Mundial 2026.

El combinado albiceleste, ya cuenta con su pase a la cita mundialista, por lo que Scaloni aprovechará estos dos partidos del calendario para darle oportunidad a jugadores que llegan con un gran futuro.

El primer equipo que enfrentará Argentina será a Venezuela desde el estadio Monumental el 4 de septiembre, para culminar su participación frente a Ecuador el 9 de septiembre.

Un encuentro con un toque especial para todos los argentinos, ya que marcará el último partido de Lionel Messi en Eliminatorias Sudamericanas.



Convocatoria de Argentina

Porteros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Walter Benítez (Crystal Palace)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Defensores

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Juan Foyth (Villarreal)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Marcos Acuña (River Plate)

Julio Soler (AFC Bournemouth)

Mediocampistas

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen)

Alan Varela (FC Porto)

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Nicolás Paz (Como 1907)

Rodrigo De Paul (Inter de Milán)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Claudio Echeverri (Bayer 04 Leverkusen)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Valentín Carboni (Genoa)

Delanteros