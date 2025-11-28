LVBP: Tiburones suma a otro grandeliga a sus filas

Suscríbete a nuestros canales

El grandeliga Jairo Iriarte, lanzador derecho de los Medias Blancas de Chicago, se unirá oficialmente al roster de los Tiburones de La Guaira desde la próxima semana de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). La confirmación llegó a través del departamento de prensa del equipo litoralense, que informó que la organización de Chicago dio el visto bueno para que el joven serpentinero participe en la temporada 2025-2026

La llegada de Iriarte responde a una necesidad clara de los Tiburones: reforzar un bullpen que ha tenido altibajos en la campaña. El lanzador de 23 años, considerado el prospecto número 17 de los Medias Blancas, debutó en la Gran Carpa en 2024 y también acumuló experiencia en Triple A. Aunque sus números en las menores no fueron brillantes (7.24 de efectividad con 48 ponches en 46 entradas) su recta poderosa y su capacidad de ponchar rivales lo convierten en un recurso valioso para La Guaira.

Números que ilusionan

A lo largo de su carrera en las ligas menores, Iriarte ha concedido 228 carreras en 421 episodios, pero mantiene un promedio de 9.9 ponches cada nueve innings, un indicador que refleja su potencial como lanzador de poder. En Grandes Ligas, su actuación fue breve pero prometedora: en seis compromisos con Chicago solo permitió una carrera limpia, recetó seis ponches y otorgó ocho boletos. Ese contraste entre dominio y descontrol será el reto principal que deberá superar en la LVBP.

Uno de los aspectos más interesantes de Iriarte es su versatilidad. Aunque en Chicago se le ha utilizado mayormente como relevista, también ha tenido oportunidades como abridor: de sus 37 apariciones en 2024, cinco fueron en ese rol. Esa dualidad abre la puerta para que los Tiburones lo empleen según las necesidades del momento, ya sea en la rotación o en el bullpen.