LVBP: Yilber Díaz se consolida como el mejor relevista de la liga con Caribes

Yilber Díaz no solo ha recuperado su confianza en el morrito con Caribes de Anzoátegui, sino que se ha establecido como uno de los mejores relevista en la presente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). El cerrador volvió a asegurar una nueva victoria de 'La Tribu' frente a Leones del Caracas en la jornada de este jueves 27 de noviembre.

Después de que los orientales fueron remontados en el último inning contra Bravos de Margarita el pasado miércoles, Asdrúbal Cabrera trajo en una situación apremiante al joven relevista, cuando el equipo estaba abajo en el marcador en la parte alta del noveno inning. El diestro cumplió con una actuación sin carreras ni hits y tres ponches en dos entradas completas.

Además de par de triunfos en la vigente campaña, el lanzador, quien pertenece a Arizona Diamondbacks, acumula cinco salvamentos, siendo uno de los líderes en ese apartado en el béisbol venezolano. Díaz se ha convertido en un candado para Anzoátegui y continúa ganando requisitos para ser tomado en cuenta por el Novato del Año en la LVBP.

Yilber Díaz mantiene su brillo con Caribes

En su primera temporada en la liga, Yilber Díaz ha mostrado una gran madurez y habilidad en el montículo, destacándose especialmente por su capacidad para dominar a los bateadores rivales y una bola rápido que puede llegar tranquilamente a las 99-100 millas por hora.

El nativo de Guatire se ha afianzado como uno de los brazos más confiables de la campaña y sus registros lo dejan en evidencia con récord de 2-0, cinco juegos salvados en seis oportunidades, 16 ponches, cinco boletos, WHIP de 0.86 y una efectividad de 0.77 en 10 presentaciones.

Con cada desempeño en el morrito, Yilber sigue ganando confianza y mostrando su capacidad para manejar situaciones de presión, lo que lo convierte en una pieza fundamental para el cuerpo de lanzadores de Caribes.