Águilas y Magallanes tienen listos sus hombres para el duelo de hoy

Las Águilas del Zulia y los Navegantes del Magallanes se miden por segundo día consecutivo en el José Bernardo Pérez y ambas novenas ya tienen listas sus armas, para salir a buscar el triunfo.
Por un lado, los "Rapaces intentarán dividir en la mini serie de dos encuentros, mientras que los "Turcos" quieren barrer a los aguiluchos y así extender su racha positiva en la presente semana.
Lineup de Águilas del Zulia:
- Jaison Chourio CF
- Alí Castillo BD
- Simón Muzziotti RF
- Andrés Chaparro 1B
- José Pirela LF
- Angelo Castellano 3B
- Eduardo Torrealba SS
- Rayder Ascanio 2B
- José Godoy C.
El lanzador abridor esta noche de Lipso Nava, será el importado Patrick Wicklander.
Lineup de Navegantes del Magallanes:
- Carlos Rodríguez CF
- Eliézer Alfonzo Jr. C
- Andretty Cordero BD
- Ángel Reyes RF
- Rougner Odor 2B
- Yasiel Puig LF
- Tucupita Marcano SS
- Renato Núñez 1B
- Luis Suisbel 3B
Por los "Eléctricos" lanzará el derecho oriundo de Maracay, Bryan Mata.