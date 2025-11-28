Águilas y Magallanes tienen listos sus hombres para el duelo de hoy

Suscríbete a nuestros canales

Las Águilas del Zulia y los Navegantes del Magallanes se miden por segundo día consecutivo en el José Bernardo Pérez y ambas novenas ya tienen listas sus armas, para salir a buscar el triunfo.

Por un lado, los "Rapaces intentarán dividir en la mini serie de dos encuentros, mientras que los "Turcos" quieren barrer a los aguiluchos y así extender su racha positiva en la presente semana.

Lineup de Águilas del Zulia:

Jaison Chourio CF Alí Castillo BD Simón Muzziotti RF Andrés Chaparro 1B José Pirela LF Angelo Castellano 3B Eduardo Torrealba SS Rayder Ascanio 2B José Godoy C.

El lanzador abridor esta noche de Lipso Nava, será el importado Patrick Wicklander.

Lineup de Navegantes del Magallanes:

Carlos Rodríguez CF Eliézer Alfonzo Jr. C Andretty Cordero BD Ángel Reyes RF Rougner Odor 2B Yasiel Puig LF Tucupita Marcano SS Renato Núñez 1B Luis Suisbel 3B

Por los "Eléctricos" lanzará el derecho oriundo de Maracay, Bryan Mata.