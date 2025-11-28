Tiburones espera a este campeón de la Serie Mundial desde la próxima semana

Suscríbete a nuestros canales

Las buenas noticias no acaban, para los Tiburones de La Guaira, quienes no solamente verán debutar este viernes a sus máximas figuras: Ronald Acuña Jr. y Maikel, sino que también recibieron la confirmación de un lanzador que viene de ser campeón de la Serie Mundial.

La principal falencia en el cuerpo de lanzadores "Escualos" es su bullpen y es por esa razón, es que esta incorporación le caera como "anillo al dedo" al estratega Marco Davalillo.

Campeón de la Serie Mundial jugará con Tiburones:

Este pitcher, se trata evidentemente del lanzallamas Edgardo Henríquez, derecho que fue parte del roster de los Dodgers de Los Angeles que quedó campeón de la Serie Mundial 2025, teniendo una destacada actuación en esa instancia decisiva.

Henríquez, fue confirmado este viernes por el equipo de Prensa "Salado", quienes aseguraron que el bigleaguer hará su debut en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional a partir de la próxima semana.

Estadísticas de Edgardo Henríquez en la ronda regular 2025 de la MLB:

J: 22

JG: 2

JP: 1

ERA: 2.37

IP: 19.0

K: 18

WHIP: 1.16.

En lo que respecta a la Serie Mundial, el derecho de apenas 23 años no permitió anotaciones en un par de relevos de un inning cada uno, para tener una efectividad inmaculada (0.00). Sin duda alguna, una pieza de renombre que puede darle otro color al relevo "Escualos".