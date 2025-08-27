Jugador de la Vinotinto se queda sin equipo previo a las Eliminatorias rumbo al Mundial

Suscríbete a nuestros canales

El zaguero venezolano Rubén Ramírez ha anunciado una noticia de última hora que impacta directamente en su futuro y en el de la Vinotinto.

Tras un largo proceso de asesoría legal, el defensor logró la rescisión de su contrato con el Bolívar FC de Bolivia, una decisión que, si bien le da libertad, lo deja en una situación complicada en un momento clave de la temporada.

Un revés para el jugador y la selección

La noticia es un duro golpe para ambas partes. Para Rubén Ramírez, significa quedarse sin un equipo donde tener la regularidad que tanto necesita. Al quedar como agente libre, el zaguero criollo tendrá que encontrar un nuevo club rápidamente para no perder el terreno ganado.

Para la Vinotinto, esta situación es aún más delicada. La selección nacional se encuentra en la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas, donde cada partido es vital para asegurar el cupo al Mundial de 2026.

Perder a uno de los defensores en los que Fernando Batista confió durante las últimas fechas FIFA es un contratiempo importante. La falta de continuidad de Ramírez podría complicar las opciones del cuerpo técnico, que ahora debe buscar alternativas para una posición crucial.

Un paso olvidable en Bolivia

El paso de Rubén Ramírez por el fútbol boliviano ha sido breve y discreto. Apenas disputó 11 partidos entre la Primera Categoría Boliviana, la Copa Libertadores y la Copa División Profesional, un número bajo para un jugador que busca consolidarse.

Esta salida anticipada del Bolívar FC marca el final de una etapa que no cumplió con las expectativas, y ahora el defensor debe enfocarse en conseguir un nuevo destino para no frenar su carrera.

Las últimas palabras del venezolano en Bolivia fueron las siguientes: "Siguiendo la asesoría legal, rescindí mi contrato con el Club Bolívar con efecto inmediato. Agradezco a mis compañeros, al staff y a todos los hinchas por su apoyo. Por respeto al Club y a su afición, no haré más comentarios".