José "Brujo" Martínez confiesa si podrá estar en la última fecha FIFA con la Vinotinto

Las dudas y la preocupación entre los aficionados de la Vinotinto crecen con el pasar de los días, luego de que varias figuras importantes de la selección estén cayendo lesionados, como Yangel Herrera, Rafael Romo o José 'Brujo' Martínez.

Ante la incertidumbre, Martínez aseguró que hará todo lo posible para poder llegar en condiciones a la doble fecha FIFA de las Eliminatorias Sudamericanas contra Argentina y Colombia.

"Si mañana me siento bien con esto (el vendaje que tiene en su mano fracturada), espérenme en la selección", expresó el mediocampista venezolano en un live de Tik Tok.

¿Qué pasó con el 'Brujo' Martínez?

El experimentado centrocampista de 31 años sufrió un traumatismo en la mano izquierda con el Corinthians y, tras pruebas de imagen, se detectó una fractura en el cuarto metacarpiano de la mano izquierda, viéndose obligado a operarse.

El 'Brujo' Martínez es un pilar en la mitad de la cancha de la Vinotinto y su presencia sería de vital importancia para conseguir el objetivo de clasificar al Mundial 2026, ya sea de forma directa o por repechaje.

En lo que va de temporada, se ha consolidado como un titular indiscutible del Corinthians, disputando hasta 38 compromisos, marcando un gol y ofreciendo dos asistencias. Además ha visto acción en torneos importantes como la Copa Libertadores, Brasileirão Série A, Copa Sudamericana o la Copa de Brasil.

Para Fernando 'Bocha' Batista y su equipo técnico, José Martínez es uno de los líderes de la selección. Por lo que, es muy probable que esperen hasta el final para anunciar la convocatoria e incluirlo en la lista rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos/Canadá/México 2026.