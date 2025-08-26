La Vinotinto: Richard Páez explica con qué equipo saldría para enfrentar a Argentina (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

A pocos días de la decisiva doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, la expectación crece en Venezuela. El ambiente se caldea con opiniones de expertos, y una de las más contundentes ha sido la del ex seleccionador nacional, Richard Páez.

El estratega, conocido por su mentalidad ofensiva y su histórico trabajo con la Vinotinto, dejó una declaración que ha resonado en el entorno del fútbol venezolano.

Durante una entrevista en el programa "Se habla de Deportes", se le planteó un dilema que muchos analistas han discutido: ¿debería Venezuela guardar jugadores clave contra Argentina para asegurar un mejor resultado en el crucial partido contra Colombia?

¡Richard Páez quiere la victoria!

"Mi equipo juega con puros caballos, no juego con alternativos", sentenció Páez, con la firmeza que lo caracteriza. La frase es un claro llamado a la mentalidad ganadora y una invitación a dejar de lado los complejos. Para el ex seleccionador, cada partido es una final y no hay espacio para especulaciones o reservas.

La declaración de Richard Páez es una radiografía de su filosofía como entrenador, la cual se basa en el protagonismo, en salir a buscar los tres puntos sin importar la jerarquía del rival.

Dicho mensaje, en esencia, es que no se debe subestimar el poder de un equipo cuando se enfrenta a un rival superior. Para él, hay que alinear a los mejores jugadores disponibles, con la única misión de competir y luchar por la victoria, incluso si el oponente es la actual campeona del mundo.

La Vinotinto se enfrentará a la "Albiceleste" el próximo jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental (River Plate), a las 7:30 PM (hora de Venezuela). Mientras que, cerrará las eliminatorias como local ante Colombia el martes 9 de septiembre, en el mismo horario.