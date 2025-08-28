La Vinotinto organizará dos amistosos contra estas selecciones post-eliminatorias

Suscríbete a nuestros canales

Según informes del periodista deportivo Esteban Rojas, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) está planificando una serie de partidos amistosos para la selección nacional, la Vinotinto, en Estados Unidos.

Estos encuentros se disputarían en la recta final de 2025, tras la culminación de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026.

Partidos confirmados y en negociación

Los planes de la FVF, de acuerdo con las fuentes de Rojas, incluyen tres compromisos en suelo estadounidense:

Octubre : Se está negociando un partido contra la selección de Argentina . Aunque las conversaciones están en curso, el encuentro aún no está cerrado y su realización dependerá de que se finalicen los acuerdos.

Noviembre: Ya están confirmados dos amistosos. El primero será contra Canadá, equipo que, al igual que Venezuela, ha estado en un proceso de crecimiento y busca consolidarse a nivel internacional. El segundo oponente será Nigeria, una potencia del fútbol africano conocida por su estilo físico y su talento individual.

Objetivos de la gira

Esta serie de amistosos representa una oportunidad estratégica para la Vinotinto, independientemente de su rendimiento en las Eliminatorias. Si la selección logra la clasificación al Mundial, estos partidos servirían como una preparación crucial de cara a la Copa del Mundo.

Le permitirían al cuerpo técnico de Fernando "Bocha" Batista probar jugadores, ajustar tácticas y ganar experiencia contra rivales de alto nivel de diferentes confederaciones, como la CONCACAF (Canadá) y la CAF (Nigeria).

Por otro lado, en el caso de no clasificar, la gira en Estados Unidos sería vital para mantener el ritmo competitivo del equipo y dar continuidad al proyecto a largo plazo de la FVF, permitiendo explorar nuevas figuras y consolidar una base de jugadores jóvenes de cara a la próxima Copa América y el siguiente ciclo mundialista.