Telasco Segovia no perdona y encarrila al Inter Miami a la final

El Inter Miami disputó este miércoles la semifinal de la Leagues Cup en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, recibiendo al Orlando City en una nueva edición del llamado 'Clásico del Sol' entre los equipos de la Florida.

La escuadra violeta se puso al frente con un tanto de Mario Pasalic. Sin embargo, en el final, Lionel Messi convirtió un doblete para dar la vuelta al marcador. Por supuesto, el venezolano Telasco Segovia no se quedaría fuera de la fiesta.

El barquisimetano, quien entró de cambio a los setenta y tres minutos por Gonzalo Luján, fue el encargado de anotar el tercer gol de su equipo en el descuento después de recibir una asistencia de Luis Suárez.

Doble dígito de goles

Luego de evadir a un defensa tras una buena carrera por la banda izquierda, Segovia hizo una pared con el '9' charrúa para así quedar mano a mano con el portero y firmar su tercer gol en el certamen.

Del mismo modo, desde que está en el Inter Miami, Telasco Segovia acumula cuarenta partido, llegando con la anotación de hoy al doble dígito en Estados Unidos, del mismo modo que ha firmado tres asistencias.