¿El Inter Miami vs Orlando City es un clásico en Estados Unidos?

Este miércoles, el fútbol de los Estados Unidos vivirá una nueva edición de un duelo que, a pesar de su corta historia, ya se ha ganado el apodo de "Clásico".

Inter Miami y Orlando City se enfrentarán en las semifinales de la Leagues Cup a las 8:30 PM (hora de Venezuela), en lo que será el tercer choque del año entre dos de las franquicias más dinámicas de la Major League Soccer (MLS).

La rivalidad entre ambos equipos, que se disputan la supremacía del estado de Florida, se ha consolidado por una serie de factores que le dan todos los ingredientes de un verdadero clásico.

Las razones para ser un "clásico"

Proximidad geográfica

La geografía es uno de los principales catalizadores de esta rivalidad. Inter Miami y Orlando City están separados por solo 370 kilómetros, una distancia que permite a los aficionados de ambos equipos viajar con relativa facilidad para apoyar a sus clubes.

Esta cercanía no solo genera un ambiente de competencia en el campo, sino que también crea un caldo de cultivo para la rivalidad en las gradas y entre los aficionados.

Franquicias modernas

Tanto Orlando City (fundado en 2015) como Inter Miami (fundado en 2020) son franquicias relativamente nuevas en la MLS. Esta juventud, lejos de ser un obstáculo, ha permitido que la rivalidad se construya desde cero, sin el peso de una historia centenaria.

El espectáculo de las aficiones

Las aficiones de ambos clubes han desempeñado un papel fundamental en la consolidación de este clásico. En cada partido, los estadios se llenan de colorido, cánticos y pasión. Los viajes masivos de los seguidores de un equipo a la cancha del rival son un elemento característico de este duelo.

El orgullo del estado de Florida en juego

Más allá de los tres puntos o el pase a una semifinal, lo que está en juego es la supremacía del fútbol en el estado de Florida. Ambos equipos se disputan ser la franquicia más relevante y exitosa de la región.

El partido de este miércoles en la Leagues Cup es más que un simple encuentro de semifinales. Es el choque entre dos rivales que, con el tiempo, han forjado una de las rivalidades más interesantes y emocionantes de la MLS.