¿Cuáles son los posibles rivales del Barcelona en la Champions League?

El sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026 está a la vuelta de la esquina y el FC Barcelona se prepara para conocer a sus primeros ocho rivales en el torneo.

Con el objetivo claro de levantar la sexta "Orejona" en su historia, el conjunto azulgrana buscará superar una fase de grupos que se presenta más competitiva que nunca gracias al nuevo formato.

Los posibles rivales del Barcelona

El Barcelona, ubicado en el Bombo 1, se enfrentará a dos rivales de cada bombo. Teniendo esto en cuenta, estos serían los posibles rivales del equipo de Hansi Flick:

Bombo 1

El nuevo formato garantiza que el Barça tendrá que medirse a dos de los gigantes del fútbol europeo que también están en el Bombo 1, a excepción del Real Madrid por ser del mismo país.

París Saint-Germain (PSG)

Manchester City

Bayern de Múnich

Liverpool

Inter de Milán

Chelsea

Borussia Dortmund

Bombo 2

Aunque no son cabezas de serie, los equipos de este bombo también representan un gran desafío. El Barcelona se enfrentará a dos de ellos:

Arsenal

Bayer Leverkusen

Atalanta

Juventus

Eintracht Frankfurt

Club Brujas

Benfica

Bombo 3

En este bombo, el Barça tendrá rivales con tradición en Europa y otros que pueden dar la sorpresa

PSV

Ajax

Nápoles

Sporting CP

Olympiakos

Olympique de Marsella

Bodø/Glimt

Slavia Praga

Tottenham

Bombo 4

Este último bombo podría deparar encuentros aparentemente más sencillos, pero es en estas instancias donde suelen surgir las sorpresas:

Mónaco

Galatasaray

Newcastle

Unión Saint-Gilloise

Pafos

Kairat Almaty

Copenhague

Qarabag

El camino del Barcelona hacia la final en el Puskás Aréna, Budapest comenzará a definirse este jueves, cuando el sorteo defina a sus ocho rivales. La afición culé espera que esta nueva andadura europea sea el inicio de una temporada exitosa que culmine con la tan ansiada sexta Champions.