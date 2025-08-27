El roce entre estrellas del FC Barcelona que haría salir a Fermín López

Suscríbete a nuestros canales

Mucha incertidumbre y aparentemente conflictos a nivel interno se estarían viviendo dentro del camerino del FC Barcelona, esto de cara al próximo cierre del mercado veraniego y los problemas que afronta el conjunto para inscribir jugadores.

Una nueva salida inesperada podría darse próximamente, motivado a tentadoras ofertas y también por diferencias con algunos compañeros de equipo, tal es el caso del volante Fermín López.

¿Quiénes estarían involucrados en este conflicto?

Además de despertar el interés del Chelsea FC, que estaría ofreciendo cerca de 60 millones de euros por los servicios del mediocampista, parece que Lamine Yamal y Gavi han tenido problemas con él.

De acuerdo con el periodista Juanfe Sanz, de El Chiringuito de Jugones, una fuente cercana al entorno de Yamal comentó que Fermín se encuentra aislado del grupo y sería uno de los descartes sugeridos por el estelar extremo español.

No en vano, entre Gavi, Dani Olmo, Pedri, Marc Casadó, Marc Bernal y Frenkie De Jong, existe una constante competencia interna por minutos en el campo. Dicha ''guerra'' incluso se vive desde la pasada zafra 2024-2025.

Motivado por ello, la oferta del conjunto inglés parece cada vez más tentadora para López, quien a sus 22 años ha deslumbrado a la afición del fútbol mundial debido a su versatilidad y talento.

Incluso, de darse esta negociación, dicho fichaje permitiría sin problema alguno la inscripción del defensor Gerard Martín y del delantero Roony Bardghj (únicos que aún no han podido ser incorporados oficialmente al plantel en LaLiga).