El Barcelona enfrenta otro terremoto por la posible salida de este importante jugador

El Barcelona tiene un nuevo dilema que afrontar. La ofensiva del Chelsea para hacerse con los servicios de Fermín, que viene orquestándose desde hace tiempo, ahora se ha acelerado notoriamente en la última semana de mercado, revelando así tensiones dentro del vestuario azulgrana.



Cómo bien se sabe, los intereses económicos del equipo culé están puestos en un situación desafiante desde hace mucho tiempo, a pesar de todos los esfuerzos que han realizado desde la directiva. Y es así como los deseos y las necesidades de Hansi Flick se ven afectadas por las decisiones presidenciales.

Para la directiva azulgrana la operación Fermín sería un verdadero alivio, para ayudar a reconfigurar sus números que actualmente se ubican negativos.

Hansi Flick fija postura con Fermín

Ante esto, comienza un nuevo dilema. Ya que el entrenador alemán no quiere perder otra pieza clave en su esquema de juego.

Hansi Flick fijó su postura el viernes durante la rueda de prensa, donde se mostró serio y poco expresivo, manifestando “Quiero que se queden Fermín y Casadó, la temporada es muy larga y va a ser dura y voy a necesitar a todos los jugadores”.

Cómo respuesta a estas declaraciones y combinando lo dicho con el accionar, Flick coloco titular a Casadó al día siguiente, en el Ciutat de Valencia, sin embargo Fermín se quedó sin disputar un solo minuto. Tras culminar el encuentro, se pudo ver al técnico alemán abrazado al jugador manteniendo una conversación privada.

El Chelsea dio ultimátum

Pasado dos días explotó el ultimátum del Chelsea, publicado por The Athletic.

Según el medio, el equipo inglés comenzó conversaciones con los representantes del Barcelona para poner sobre la mesa una última ofensiva, en donde fijaron un plazo de 48 horas para conocer si el futbolista estaría dispuesto a partir al club de Stamford Bridge.

Si de todo esto, la respuesta de Fermín era positiva, el conjunto inglés lanzaría una oferta que el Barça no podría rechazar. Según fuentes cercanas al Barcelona, la oferta estaría valorada alrededor de los 50 millones de euros,cantidad que realmente aliviaría la economía del club catalán.

Teniendo presente que la salida de Fermín causaría molestias en Flick y enojo en la afición, por ser un jugador de la casa. El Barça, buscará subir la oferta para mostrar que está peleando a su jugador.