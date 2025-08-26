Jugador de Barcelona fue visto viajando con dirección a su nuevo equipo

Suscríbete a nuestros canales

Días muy movidos en Barcelona, desde donde se trabaja a contrarreloj en el tramo final del mercado de fichajes. Una de esas carpetas que están cercanas a conocer un desenlace es la del guardameta Iñaki Peña.

El portero está en los detalles finales para cerrar su incorporación, en condición de cedido, al Elche, club recién ascendido a la primera división de España.

Este movimiento es uno de los que más está en etapa de aceleración en el cuadro culé, porque deja un alivio para otros asuntos pendientes en la entidad catalana a día de hoy.

A su vez, porque representa una salida interesante para el guardameta, que sabe que su continuidad en el club azulgrana le dejaría sin minutos ante la ferréa competencia en la valla, con Joan García como el titular, Wojciech Szczęsny en la recámara y el propio Ter Stegen cerrando el bloque en la demarcación.

¿Los detalles de esta operación en Barcelona?

Desde medios como el diario Sport se apuntó que Peña viajó este martes por la tarde con destinto a su nuevo club con intención de someterse a la revisión médica, habitual en cada movimiento de este estilo y que sería el último escollo para oficializarlo todo.

Un detalle importante en el acuerdo es que Barcelona debió utilizar una jugada en todo esto además de la cesión, que no fue otra cosa que la renovación del portero como un movimiento estratégico.

Esa extensión del contrato se dio hasta 2029, según los medios españoles que están hablando del tema. Con esto, el club se asegura mantener atado a un guardameta con proyección, que puede seguir creciendo a sus 26 años de edad.

Además, el movimiento facilita que Elche pueda asumir parte de ficha, al tiempo que libera masa salarial de manera inmediata, que ayudará a la inscripción de Szczęsny, quien no ha podido estar en lista en las dos primeras jornadas ligueras después de también ver renovado su contrato.

Barcelona como alternativa también utilizaría su extensión de contrato para sacar mejores réditos económicos por Iñaki, en caso que tenga una temporada notable en España y sea pretendido por más clubes.